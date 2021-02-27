الأمم المتحدة تطالب الأطراف الليبية بالتكاتف لتسريع تشكيل الحكومة

طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم السبت، بضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.ودعا المبعوث الأممي- خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو في روما- إلى عقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب الليبي لإجراء تصويت منح الثقة للحكومة.وناقش الطرفان- خلال اللقاء- أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية الليبية.وأعرب كوبيش- حسب ما نشرته بوابة "الوسط" الليبية- عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.