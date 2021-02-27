تجديد حبس متهم بتهريب 60 قرصا مخدرا فى النزهة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، حبس متهم بمحاولة تهريب 60 قرصا مخدرا عبر مطار القاهرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، حيث تم الاشتباه في الراكب "أ. د"، وبتفتيش حقائب الراكب فعثر علي 60 قرصا، وأمر رأفت وهيب، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2021 ضد الراكب، العرض على النيابة للتحقيق.وفي سياق متصل، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (6) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط ع(30) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، ووفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1261) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (247) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.