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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال التحريات في اتهام سيدة وزوجها بعرض طفلتهما للبيع عبر «فيسبوك»

السبت 27/فبراير/2021 - 01:02 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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استعجلت نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، تحريات المباحث الجنائية في اتهام ربة منزل وزوجها، بعرض ابنتهما "رضيعة" 4 أشهر للبيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتبين من التحقيقات أنه عقب عرض الأم ابنتها للبيع مقابل مليون جنيه، تواصل معها أحد المصادر السرية وطلب مقابلتها للاتفاق وشراء الطفل، وباستدراجهم تم القبض عليهم واقتيادهما لقسم الشرطة.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن رغبتها في التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادى والتواصل مع عملائها من راغبي تبنى الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها، وتبين أنهما (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، زوجها – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما ونجلتهما "الطفلة"، حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادى بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، كما ضُبط مع المتهمة (هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك – واتساب" الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها)، وبمواجهتهما أقرا بأن الطفلة التي قاما بعرضها للبيع نجلتهما وبحوزتهما (شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدي الطفلة) وأنهما قاما بذلك نظرًا لمرورهما بضائقة مالية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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