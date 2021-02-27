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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: تفقد السيسي المشروعات القومية أيام الإجازات رسالة للجميع

السبت 27/فبراير/2021 - 01:01 م
الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، الحرص المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعة الأعمال داخل مختلف المشروعات القومية خاصة أيام الإجازات الرسمية، بمثابة رسالة لجميع المسئولين من وزراء ومحافظين وغيرهم بأن مصر تحتاج إلى المزيد من العمل المتواصل وعلى مدار أيام الأسبوع كله، وأن يتم إلغاء مفهوم الإجازات من قاموس الدولة المصرية.

ووجهت إسماعيل التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه على القيام بجولة تفقدية أمس الجمعة لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة ومتابعة مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر، وبعض أحياء التجمع الخامس، والتى ساهمت سرعة فى إنهاء التكدس المرورى بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

وأشادت النائبة بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة فى منطقة شرق القاهرة بأكملها وربطها بمناطق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة خاصة تلك المنظومة الجديدة التى من شأنها أن تحدث نقلة نوعية كبيرة فى سلاسة وسرعة تنقل المواطنين، موجهة تحية قلبية لجميع العاملين داخل مختلف المشروعات القومية الكبرى والذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا وطوال أيام الاسبوع.

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