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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: إشادة الأمم المتحدة بمبادرة«حياة كريمة» حولتها للعالمية

السبت 27/فبراير/2021 - 12:59 م
محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت عالمية بعد إشادة وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة وتأكيدها أنها أصبحت أحد الشركاء لها، لأنها تطبق أهداف التنمية المستدامة، وأن المبادرة ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال عبد الحميد، في بيان، أن تأكيد منظمة الأمم المتحدة بأن مبادرة "حياة كريمة"وفرت فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن أهداف هذه المبادرة توفير سكن لائق، توفير المياه والصرف الصحى للأسر المحرومة وتقديم خدمات طبية وتعليمية وإقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجا، إنما هو دليل قاطع على أن المبادرة تسير فى طريقها الصحيح لتحقيق جميع أهدافها الاقتصادية والاجتماعية لتحويل القرى والريف المصرى المصرى إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة تدعم الاقتصاد المصرى وتكفل تحويل القرى والريف المصرى إلى خلايا ومجتمعات اقتصادية ناجحة تحقق العيش الكريم والتنمية الشاملة والمستدامة لأهالينا داخل القرى والريف المصرى والبالغ عددهم 58 مليون مواطن مصرى.

كما أشاد عبد الحميد بتأكيد منظمة الأمم المتحدة بأن مبادرة "حياة كريمة" التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة فى أفقر المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة خاصة أن المبادرة تتضمن 4 محاور هي تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري تطوير خدمات البنية التحتية ورفع جودة خدمات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، إضافة اإلى هذه المبادرة تأتى تأكيدًا على رغبة الدولة المصرية في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة.

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