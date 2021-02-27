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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مجدي عبد الغني يكشف عن موهبته في الغناء في «أسعد الله مساءكم»

السبت 27/فبراير/2021 - 12:56 م
أكرم حُسني
أكرم حُسني
دعاء عبد المقصود
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في أحدث حلقات الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يُقدمه النجم الكوميدي أكرم حُسني عبر شاشة "MBC مصر"، يستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" مجدي عبد الغني في حوار ساخر وغير تقليدي.

وتتضمن الحلقة مشاهد مُحاكاه تمثيلية لبعض المواقف الرياضية يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الإسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة كما يقدم فقرة غنائية.

البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، تنطلق حلقاته مع شخصية "سيد أبوحفيظة"، التي يُقدمها الفنان أكرم حُسني، والتي إكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة إسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى ويُحللها ويُعلق عليها بإسلوب ساخر وشيق.

يُعرض برنامج "أسعد الله مسائكم من جديد" على" MBC مصر" كل سبت الساعة 9:00 مساء، وتُعرض هذه الحلقة 27 فبراير 2021 الساعة 9:00 مساءً على "MBC مصر".

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