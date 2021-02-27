«مقصرتش في حقي».. اعترافات قاتل زوجته في قنا

أدلى المتهم بالتخلص من زوجته خنقا، بمركز أبوتشت شمالي قتا، باعترافاته في محضر التحقيق، قائلا: "مقصرتش في حقي لكن قتلتلها، جات معايا كده ومش عارف ازاي".وتابع: كنت أعمل في الخارج، وأصبت بعد زواجي بحالة اكتئاب، بالرغم من أن زوجتي مقصرتش في حقي وكانت حامل في شهرين، لكن محسيتش بنفسي وخنقتها لحد ما ماتت، وكنت اتعالج عند طبيب نفسي بعد إصابتي بحالة اكتئاب، وباخد علاج، وبعد ما قتلتها سلمت نفسي للشرطة".وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قد تلقت إخطارًا اليوم السبت، بقيام، "بهاء. ا. ا"، 31 عامًا، بقتل زوجته، "أمورة.ع. ا"، خنقًا بيديه داخل عش الزوجية، فيما قام المتهم بتسليم نفسه لقسم الشرطة.