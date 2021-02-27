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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحقيقات النيابة تكشف مخالفات عقارالإسكندرية المائل.. و3 قرارات عاجلة

السبت 27/فبراير/2021 - 01:38 م
عقارالإسكندرية المائل
عقارالإسكندرية المائل
محمد عيسى
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شكلت هيئة النيابة الإدارية لجنتين فنيتين من كل من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمكتب الفني بمديرية الإسكان بالإسكندرية، وذلك لفحص كافة الجوانب الفنية والإنشائية المتعلقة بعقار الإسكندرية المائل والعقارات المجاورة كل حسب اختصاصه مع موافاة النيابة بما يسفر عنه الفحص على وجه السرعة.

وبناءً عليه قدمت تلك اللجان تقاريرها والتي خلصت إلى حدوث ميل شديد بالعقار -حوالي ٤٪ في اتجاه الشارع - وأن هذا الميل كان يتزايد بمعدلات سريعة مما ينذر بخطورة حالة العقار واحتمال تعرضه للانهيار وأن الأمر يستوجب الإزالة الفورية حتى سطح الأرض حرصًا على أرواح وممتلكات المواطنين، وأن الفحص أثبت عدم اتخاذ أي إجراءات محررة من المختصين بإدارة التنظيم بحي غرب الإسكندرية حيال أعمال البناء المخالفة بالدور التاسع للعلوي من العقار محل التحقيق.

وكشفت التحقيقات مسئولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله على النحو التالي:

- تقاعس المتهمة الأولى بصفتها مهندسة التنظيم بحي غرب الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال بناء الدور التاسع العلوي بالعقار محل التحقيق بمينا البصل بدون ترخيص وعدم تحرير محضر عدم تنفيذ قرارت الإزالة وبما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة على البناء المخالف وفقًا للقانون.

- إهمال المتهمتين الثانية والثالث بوصفهما مديري التنظيم السابق والحالي بحي غرب الإسكندرية كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما (مهندسي التنظيم المختصين بمنطقة كوم الشقافة) مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات حيال بناء الدور التاسع العلوي بالعقار.

وبعرض نتائج التحقيقات على رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما أمر بالآتي:

- فتح تحقيق مستقل برقم قضية لما يسفر عنه فحص اللجنة المشكله بقرار النيابة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان لكافة العقارات المجاورة للعقار محل تحقيق القضية الماثلة من مخالفات واستظهار الاجراءات التي اتخذها المختصون بالحي منذ إنشائها حتى تاريخه كل عقار على حده وتحديد مدى التزام المختصين بالحي بما أوجبه قانون البناء ولائحته التنفيذية.

- سرعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بخصوص ما صدر من قرارات الإزالة لبعض تلك العقارات، وعرض العقارات الأخرى التي لم يسبق صدور قرارات بشأنها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرارات المناسبة لها عقب الفحص والمعاينة الفنية.

- إخطار مديرية أمن الإسكندرية بمراعاة توجيه أقسام الشرطة المختصة بتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية وفي الأولوية منها ما يخص العقارات التي تشكل خطورة على أرواح المواطنين.

وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.

كما تهيب النيابة بالمواطنين توخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أي مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية: الخط الساخن ١٦١١٧، رقم تطبيق "واتساب" ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨، البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة الشكاوى "[email protected]".

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وعلى خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بدائرة حي غرب بمحافظة الإسكندرية.

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