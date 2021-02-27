طلاب عزبة البرج: لا صعوبة بامتحان أولى ثانوي والأزمة في سقوط السيستم

قالت الدكتورة إيناس جاد مدير عام إدارة عزبة البرج التعليمية، بدمياط، إنها تابعت سير امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم السبت، في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة، بمدارس إدارة عزبة البرج التعليمية.وأكدت مديرة الإدارة التعليمية في تصريحات لها اليوم السبت، أنه لا يوجد مشاكل سوى خروج التابلت، وتم مد الوقت الخاص بالامتحان وطمأنة الطلبة حول احتساب مدة الامتحان منذ دخول المنصة.وأبدى طلاب مدارس عزبة البرج بدمياط، رأيهم، مشيرين إلى عدم وجود جزئيات يصعب حلها في الامتحان، وأن القلق كان فقط بسبب سقوط السيستم وخروج التاب من المنصة أثناء وقت الامتحان.