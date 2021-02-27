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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

السبت 27/فبراير/2021 - 12:50 م
عرض مسرحي
عرض مسرحي
آلاء حسن
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية للطفل، فى إطار حرصها على اكتشاف الطفل وتنمية مهاراته، حيث قدم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط العرض المسرحى "جحا ثرى دى" تأليف حسام عبد العزيز، أشعار محمد أبو زيد، ألحان الدكتور رأفت موريس، ديكور وملابس واكسسوارات فاطمة أبو الحمد، استعراضات خالد نصر، مخرج منفذ أحمد عبد العظيم، ومارك صفوت، إخراج مصطفى إبراهيم السيد.

وبطولة أحمد محمد عبد العظيم، ماريانا طلعت وهيب، مصطفي غانم صبرة، مارك صفوت فريد، كيرلس رأفت وليم، عبد الله حمادة كامل، دميانة سمير عبده، عبد الرحمن حسن، محمود عبد العزيز، مصطفى أحمد.

تدور أحداثه حول حكاية من حكايات جحا وحمارة، والتي تهدف إلى تنمية قيم الصداقة والتعاون في قالب من الكوميديا وطريقة سهلة ومبسطة مع فاصل من الاستعراضات التى تخدم سياق العمل الفني، العرض من إنتاج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويتم إقامته لمدة سبعة أيام.

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