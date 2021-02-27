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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3434 إصابة و15 وفاة بكورونا فى الإمارات

السبت 27/فبراير/2021 - 01:05 م
الإمارات
الإمارات
أ ش أ
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سجلت الإمارات 3 آلاف و434 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام - اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 388 ألفًا و594 حالة، وبلغ عدد الوفيات إلى ألف و213 إصابة.

‌‎وأشارت الوزارة إلى شفاء ألفين و171 حالة وتعافيهم التام من أعراض الفيروس بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 379 ألفًا و708 حالات.

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