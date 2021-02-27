أبرزها 20.6 طن أغذية فاسدة.. ضبط 1219 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1219 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 8 أطنان أسماك "ماكريل" – "مقطعات دواجن" بدون مستندات (مجهولة المصدر) ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية.ونجحت الجهود في ضبط 6 أطنان "خل طعام" مدون عليه علامات تجارية غير مسجلة وغير صالح للاستهلاك الأدمى، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.وتمكنت الجهود من ضبط 4،85 طن "دقيق فاخر – سكر حر" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص" بالشرقية، وضبط 4،65 طن سلع غذائية "مسلى – زيت طعام" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى لاحتوائها على شوائب ولعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بالغربية.وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدى بالبحيرة لاستيلائه على مبلغ "102،372"جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وضبط 1،9 طن "سكر تموينى" – 350 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفهما للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء بحوزة مالك محل بدال تموينى بالجيزة.ونجحت الجهود في ضبط 25،5 طن "أعلاف حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الثروة الحيوانية، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للأعلاف الحيوانية بالبحيرة.وأسفرت الجهود عن ضبط 8،75 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية، وضبط 139 قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت 132241 عبوة سجائر، أبرزها ضبط (مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بالشرقية) وبحوزتها 6500 عبوة سجائر، قامت بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.وتمكنت الجهود من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بالشرقية وبحوزته 2000 عبوة سجائر، قام بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الخردوات والسجائر بالإسكندرية) وبحوزته 1920 عبوة سجائر، مهربة جمركيًا وغير خالصة الرسوم الجمركية وبدون مستندات "مجهولة المصدر".