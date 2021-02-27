وسط إجراءات مشددة.. انطلاق امتحانات التيرم الأول بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ بكليات الجامعة اعتبارا من صباح اليوم السبت ٢٧ فبراير، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا والتي أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات.وأكد سير العملية الامتحانية في جو من الهدوء والاستقرار، وتوفير الراحة والطمأنينة لكافة الطلاب.وقد قام رئيس الجامعة يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة في اللجان الامتحانية لكليات التجارة والتربية والآداب والعلوم الإنسانية، والألسن، والسياحة والفنادق، والهندسة والزراعة؛ أشاد خلالها بالتزام الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج اللجان، والتباعد المكاني، ومراعاة الدخول والخروج من الممرات المخصصة لذلك وتجنب التزاحم.وأوضح الدكتور محمد شقيدف إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول انطلقت صباح اليوم بـ ١٧ كلية ويؤديها حوالي ٣٩ ألف طالب وطالبة بالفرق الدراسية المختلفة.وتابع إن امتحانات اليوم السبت يؤديها طلاب وطالبات ١٣ كلية هي كليات التربية الرياضية ( المستوى الأول)، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية الفرق الأولى والثانية والثالثة، كلية الطب، التربية الفرقتين الأولى والثانية، الآداب والعلوم الإنسانية الفرقتين الأولى والثالثة، الصيدلة (الفرقة الثانية والفرقة الثالثة)، السياحة والفنادق الفرقتين الأولى والثالثة، الألسن الفرقتين الأولى والثالثة، التجارة الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة شعبة اللغة والفرقة الأولى ساعات معتمدة، وكذلك كليات الهندسة المستوى الأول، والزراعة المستوى الأول والثالث، والعلوم المستويات الأول والثاني والثالث والرابع، والطب البيطري الفرقة الأولى برنامج الأدوية المميز والفرقة الثالثة.وتابع أنه تم مراعاة تطهير وتعقيم اللجان ما بين الفترتين الصباحية والمسائية؛ وتخصيص الوقت الكافي بين الفترتين (ساعتين للتعقيم الكامل والتطهير)؛ حرصا على سلامة الطلاب والملاحظين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ حيث كان عمداء ووكلاء الكليات يتابعون سير العملية الامتحانية داخل اللجان بكلياتهم.ومنذ الصباح الباكر تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رافقته هدى فرج أمين عام الجامعة- بوابات الجامعة والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد ١٩، واستقبال الطلاب وتسهيل مرورهم من بوابات التعقيم والحفاظ على التباعد، واتباع كافة التعليمات.