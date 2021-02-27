1623 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزار الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 9 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وصرحت وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة فى البيان اليومى حول كورونا فى اللأراضي الفلسطينية، أنه تم تسجيل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأضافت الكيل أنه تم تسجيل 1209 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.