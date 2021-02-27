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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 460 إصابة جديدة بكورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 01:12 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 423 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و37 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 163197 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 8620 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1532225 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 9721 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 257 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 412 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 153219 حالة.

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