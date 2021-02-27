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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«طاقة النواب»: توصيل الغاز لأكثر من 12 مليون وحدة سكنية «إنجاز تاريخي»

السبت 27/فبراير/2021 - 12:46 م
توصيل الغاز
توصيل الغاز
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وصف النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، نجاح الدولة المصرية ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية فى غضون سنوات قليلة فى مضاعفة معدلات توصيل الغاز للمنازل ليبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة على مستوى الجمهورية أكثر من 12 مليون وحدة سكنية علاوة على إطلاق مشروع قومى للتوسع بتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود إضافة إلى تحويل كل محطات توليد الكهرباء العاملة بالمازوت والسولار إلى استخدام الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الأنظف بيئيًا، بالإنحاز التاريخي والكبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال صالح، في بيان، إنه بعد تحقيق مصر ولأول مرة فى تاريخها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من جميع المنتجات البترولية بحول عام 2023، سوف يحقق انطلاقة كبرى لقطاع البترول، مؤكدًا أن هذه الجهود الناجحة ستحقق قيمة مضافة للغاز الطبيعى فى المجال البيئى وخفض الانبعاثات كما أكد أن التوسع الكبير فى استخدام الغاز الطبيعى يأتى فى ظل تنفيذ استراتيجية ناجحة للإسراع بتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى والتى حققت اكتفاءًا ذاتيا ًمن هذا المورد.

وأضاف النائب، أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة سوف تحقق شراكات دولية وإقليمية عديدة لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة بمصر والمنطقة خاصة فى ظل العلاقات الدولية لمصر مع مختلف دول العالم بعد النجاحات الكبيرة والرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى تأسيس أول منتدى غاز شرق المتوسط مع دول الجوار ليلعب دورًا محوريًا كمنصة للإسراع بتنمية واستغلال موارد الغاز الطبيعى بالمنطقة لتحقيق رفاهية الدول والشعوب وتأمين موارد الطاقة النظيفة.

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