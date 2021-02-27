قطع المياه عن 11 قرية بمركز المحلة الكبرى لمدة 10 ساعات

أعلنت محافظة الغربية، قطع المياه عن 11 قرية بمركز المحلة الكبرى، من الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، وحتى الساعة الواحدة من صباح غدا الأحد، وذلك لأعمال إصلاح خط 800 مم بالعزبة القبلية، مايؤدى إلى إيقاف محطة مياه دمرو بمركز المحلة.وأشارت المحافظة، إلى أن القرى التى سيشملها انقطاع المياه خلال تلك المدة الزمنية هى، دمرو، وبشبيش، ومحلة حسن، وميت الليث، والمعتمدية، والجابرية، ونمرة البصل، والشهيدى، والبنوان، وسامول، وأبوعلى.