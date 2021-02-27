حل مشكلة 2000 أسرة بالإسماعيلية بتوصيل مياه الشرب

أعلن اللواء أحمد شعيب، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، عن حل مشكلة 2000 أسرة لتوصيل المياه والتي دامت منذ أكثر من 30 عام بالتعاون مع شبكة مياه الشرب والصحي.وأوضح شعيب، أن مشكلة توصيل المياه لـ2000 أسرة استمرت منذ أكثر من 30 عام، وأنه من المقرر حلها بمتد الخط بطول 3600 متر بقطر 6 بوصة، وذلك للوقوف على مشاكل المواطنين ومتابعة توصيل خط المياه إلى منطقة الإصلاح.وأضاف شعيب، أن حل أزمة 2000 أسرة يأتي في إطار توجيها محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل مشاكل المواطنين، وتسخير كافة الامكانيات لتوصيل الخدمات لتوفير حياة كريمة لهم.