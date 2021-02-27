كشف محاولة ربة منزل إدخال فاكهة «محشية» بالمخدرات لابنها بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قوص جنوبي محافظة بقنا، اليوم السبت، من إلقاء القبض على ربة منزل، لاتهامها بمحاولة إدخال مواد مخدرة لابنها المسجون داخل السجن، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بضبط «هويدا.ض.ا» 44 عامًا ربة منزل، أثناء محاولتها إدخال مخدرات لابنها «حسان. ا.ح» 21 عامًا، المحبوس في قضية مخدرات وذلك في دائرة مركز قوص جنوبي محافظة قنا.وكشفت التحريات، أن المتهمة وضعت المخدرات داخل الفاكهة، إلا أن يقظة الأمن، تمكنت من ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.