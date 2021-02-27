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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6 قضايا تهريب عبر المنافذ الحدودية المختلفة

السبت 27/فبراير/2021 - 12:43 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (6) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط ع(30) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1261) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (247) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (5) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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