رابط منصة الامتحانات للصف الأول الثانوي | امتحان الترم الأول 2021

رابط منصة الامتحانات



وتم إتخاذ كافة الأجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي حفاظا على سلامة الطلاب.



وسيستمر أداء الإمتحان بداية من اليوم وحتي يوم 11 مارس المقبل، بآلية جديدة للامتحانات حيث سيمتحن كل صف دراسي يوم واحد لجميع المواد، من مقار اللجان التعليمية لتقليل الازدحام والتكدس داخل مقار اللجان المدرسية كما سبق الذكر.

رابط منصة الامتحانات لأداء أمتحانات التابلت

منصات تعليمية وفرتها وزارة التربية والتعليم

وقامت وزارة التربية والتعليم بتوفير ما يزيد عن 10 منصات تعليمية الكترونية لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي لتحصيل دروسهم، وتدريبهم على أداء الامتحانات التجريبية التي لا يحصل الطلاب على درجات من خلالها خاصة مع إنتهاج سبل التعلم الإلكترونية.





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وتسمح وزارة التربية والتعليم والتعليم للطلاب فتح هذا الموقع علي شبكة المدرسة فقط من خلال عدة خطوات وهى: كتب الرابط في متصفح جوجل كروم، ثم الضغط على الثلاث نقاط في أعلي يسار المتصفح، ويقوم الطالب باختيار الأمر الاضافة للشاشة الرئيسية، ويكتب الطالب منصة المدرسة، والضغط على إضافة.

