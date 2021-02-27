رابط منصة الامتحانات للصف الأول الثانوي | امتحان الترم الأول 2021
السبت 27/فبراير/2021 - 01:21 م
اسماء منصورطباعة
بالتزامن مع انطلاق الامتحانات اليوم السبت، ترتفع عمليات البحث من قبل الطلاب حول رابط منصة الامتحانات، حيث اتجهت الدولة لأنظمة الامتحان الإلكتروني منذ بداية أزمة كورونا المستجد منعا للزحام وحفاظا على سلامة الطلبة من العدوي وتماشيا مع أنظمة التعليم الحديثة بما يحقق الاستفادة القصوي من المناهج التعليميه وتخريج جيل لديه الآليات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في الوقت الحالي.
وقد تم في وقت سابق تدريب الطلاب على شكل الامتحانات وطريقة القيام به وتم التأكيد من قبل الوزارة على ضرورة الحصول على الكود الخاص لأداء الإمتحان الذي من المقرر أن يعقد في لجان ولكن بالطريقة الإلكترونية.
وتم إتخاذ كافة الأجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي حفاظا على سلامة الطلاب.
وسيستمر أداء الإمتحان بداية من اليوم وحتي يوم 11 مارس المقبل، بآلية جديدة للامتحانات حيث سيمتحن كل صف دراسي يوم واحد لجميع المواد، من مقار اللجان التعليمية لتقليل الازدحام والتكدس داخل مقار اللجان المدرسية كما سبق الذكر.
وتسمح وزارة التربية والتعليم والتعليم للطلاب فتح هذا الموقع علي شبكة المدرسة فقط من خلال عدة خطوات وهى: كتب الرابط في متصفح جوجل كروم، ثم الضغط على الثلاث نقاط في أعلي يسار المتصفح، ويقوم الطالب باختيار الأمر الاضافة للشاشة الرئيسية، ويكتب الطالب منصة المدرسة، والضغط على إضافة.
رابط منصة الامتحاناتوحتي لا يقع الطلاب في حيرة من أمرهم توفر لكم الدستور رابط منصة الإمتحان حيث بالإمكان الدخول عبر الرابط التالي من هنا.
وقد تم في وقت سابق تدريب الطلاب على شكل الامتحانات وطريقة القيام به وتم التأكيد من قبل الوزارة على ضرورة الحصول على الكود الخاص لأداء الإمتحان الذي من المقرر أن يعقد في لجان ولكن بالطريقة الإلكترونية.
وتم إتخاذ كافة الأجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي حفاظا على سلامة الطلاب.
وسيستمر أداء الإمتحان بداية من اليوم وحتي يوم 11 مارس المقبل، بآلية جديدة للامتحانات حيث سيمتحن كل صف دراسي يوم واحد لجميع المواد، من مقار اللجان التعليمية لتقليل الازدحام والتكدس داخل مقار اللجان المدرسية كما سبق الذكر.
رابط منصة الامتحانات لأداء أمتحانات التابلت
منصات تعليمية وفرتها وزارة التربية والتعليم
وقامت وزارة التربية والتعليم بتوفير ما يزيد عن 10 منصات تعليمية الكترونية لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي لتحصيل دروسهم، وتدريبهم على أداء الامتحانات التجريبية التي لا يحصل الطلاب على درجات من خلالها خاصة مع إنتهاج سبل التعلم الإلكترونية.
وقامت وزارة التربية والتعليم بتوفير ما يزيد عن 10 منصات تعليمية الكترونية لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي لتحصيل دروسهم، وتدريبهم على أداء الامتحانات التجريبية التي لا يحصل الطلاب على درجات من خلالها خاصة مع إنتهاج سبل التعلم الإلكترونية.
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وتسمح وزارة التربية والتعليم والتعليم للطلاب فتح هذا الموقع علي شبكة المدرسة فقط من خلال عدة خطوات وهى: كتب الرابط في متصفح جوجل كروم، ثم الضغط على الثلاث نقاط في أعلي يسار المتصفح، ويقوم الطالب باختيار الأمر الاضافة للشاشة الرئيسية، ويكتب الطالب منصة المدرسة، والضغط على إضافة.