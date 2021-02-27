رئيس جامعة دمنهور يوزع الشيكولاتة على الطلاب

قام الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بتوزيع الشيكولاتة على الطلاب أثناء وجودها داخل اللجان أثناء تأدية الامتحانات بجامعة دمنهور.وأكد الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أن عملية دخول اللجان من قبل الطلاب تم بشكل سهل، وسط إجراءات احترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم الطلاب والطالبات أثناء دخولهم الحرم الجامعي.كما أكد رئيس جامعة دمنهور، أنه تم تعقيم جميع المقرات التى سيؤدي فيها الطلاب الامتحان، مؤكدًا أنه سيتم تعقيمها عقب خروج الطلاب مرة أخرى، وذلك من أجل الحفاظ على جميع الطلاب أثناء وجودها داخل اللجان.