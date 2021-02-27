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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 3 مسؤولين للمحاكمة بسبب برج الإسكندرية المائل

السبت 27/فبراير/2021 - 12:41 م
محكمة
محكمة
محمد عيسي
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أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين من مسؤولي التنظيم بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون بالنسبة للعقار المائل.

وشمل قرار الإحالة كلا من مهندسة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، مديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية السابق والحالي.

كما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة اثنين من مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية - من العاملين المؤقتين من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية- لمحافظ الإسكندرية لإعمال اختصاصه قبلهما؛ حيال ما كشفته التحقيقات من تقاعسهما عن اتخاذ الاجراءات التي أوجبها القانون بالنسبة لذلك العقار سواء في مراجعة ملفه حال عدم اتخاذ إجراءات من جانب من سبقهما في العمل من مهندسي التنظيم السابقين ولما ألم بالعقار من ميل أدى إلى حدوث هبوط وتشققات الرصيف.

وكان المكتب الفني بالإسكندرية برئاسة المستشارالعاقل غريب – نائب رئيس الهيئة مدير المكتب، قد ترأس فريق التحقيق في القضية رقم 2 لسنة 2021 والمكون من كلٍ من المستشار صالح أحمد سليم، والمستشار أحمد عبده خير الدين المستشار إسلام يوسف أبو عيشه.

وانتقل فريق التحقيق لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، وتبين أنه مكون من أرضي وتسعة أدوار علوية وأن أعمال الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذًا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.

وكشفت التحقيقات عن أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص منذ عام 2011، ومكون من دور أرضى وتسعة أدوار علوية مأهولة بالسكان، وتحرر بشأنه عدد من محاضر البناء المخالف وقرارات إزالة من الأدوار الأرضي حتى الثامن والمحررة جميعها في 2012، وسلمت للجنة الإزالة المختصة والتي قامت بدورها بإخطار الجهات المختصة بها في حينه (قسم شرطة مينا البصل وقطاع غرب الإسكندرية بمديرية أمن الإسكندرية)، كما تم قيد تلك المخالفات برقم جنحه ضد القائم بالأعمال، ولكن تعذر تنفيذها في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها البلاد آنذاك فضلًا عن شغل وحدات العقار بالسكان.

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