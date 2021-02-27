أهمها رفع كفاءة الأداء.. 4 أهداف لقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.ويستهدف القانون الجديد تحقيق عدد من الأهداف أهمها:1- تحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية.2- تحقيق أهداف الإصلاح الإداري.3- تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.4- تحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدى قيام الأجهزة الحكومية مسؤولياتها.