«مشرفة انتخابات الصحفيين» ترفض 3 طعون ضد مرشحين

أكد خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أن اللجنة تلقت 3 طعون على ثلاثة من المرشحين، أحدهم مرشح لمنصب النقيب والأخرين ضد مرشحين لعضوية المجلس، مضيفا أن اللجنة قررت رفض الثلاث طعون بعد النظر فيهم.يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين أغلقت اليوم باب التنازلات والطعون والذي استمرت لمدة خمسة أيام، ومن المقرر أن يعلن اليوم الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.