التحفظ على 6500 عبوة سجائر لبيعها أزيد من سعرها بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، ضبط (مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الشرقية) وبحوزتها (6500) عبوة سجائر، قامت المذكورة بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.