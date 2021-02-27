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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاب يخطف خطيبته ويغتصبها في كفر الشيخ

السبت 27/فبراير/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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أحالت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، "م.ا.ع" إلى محكمة الجنايات، لاختطافه واغتصاب خطيبته البالغة من العمر 15 عاما، وذلك بعد الاستماع للمجني عليها وأيضا الشهود ووالدها.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تقدم والد إحدى الفتيات والمقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، ويدعى "ع.ا" ببلاغ لقسم الشرطة يتهم فيه ".م.ا.ع" 26 عاما بخطف ابنته البالغة من العمر 15 عاما، وقام بالاعتداء جنسيا عليها.

وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، لارتباطه بها عاطفيًا، وفي نفس الوقت لإجبار والدها على زواجها منه، بعد إنهاء خطوبته منها، لتعاطيه المخدرات.

وتحرر المحضر رقم 7911 لسنة 2020 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وقُيدت رقم 2363 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة سيدي سالم.

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