«شورى البحرين» يرفض الإساءة للسعودية ويؤكد تأييده للمملكة

أعرب مجلس شورى البحرين، اليوم السبت، عن بالغ رفضه لكل ما من شأنه المساس بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تأييده المطلق لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل السعودي، جمال خاشقجي.وأكد مجلس الشورى البحريني، في بيان له أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، الدور البارز والمحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في إرساء قواعد الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وما تبذله من جهود دبلوماسية كبيرة ومشهودة عبر سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والاحترام المتبادل على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي.وأبدى مجلس الشورى البحريني، دعمه وتأييده لموقف مملكة البحرين الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية إزاء ما تتعرض له من إساءة ومساس بسيادتها ومكانتها المرموقة، مقدرًا عاليًا الجهود التي تضطلع بها الجارة الكبرى في تعزيز الاستقرار والنماء الاقتصادي العالمي.وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس، بيانًا حول ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي، مشيرة إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.‎وأكد البيان، على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامُ قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي.وأضاف بيان الخارجية السعودي: "إنه لمن المؤسف حقًا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلًا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في ختام بيانها، أن الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارًا قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية.