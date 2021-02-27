«الإصلاح والتنمية» يرشح سلوى الحداد لرئاسة «صحة الشيوخ»

أعلنت الدكتورة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، نيتها الترشح لرئاسة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وأنها ستطلب حضور وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد للمجلس لاستيضاح آليات تمويل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره يمس كل المصريين، كما سيوفر رعاية صحية شاملة للجميع غني وفقير، وهو ما يتطلب دعمًا ماليًا هائلًا، خاصة وأنه بدأ تطبيقه في خمسة محافظات ومن المنتظر أن يشمل جميع المحافظات على مدار 10 سنوات وفقًا للتوجيهات الرئاسية بعدما كان معلن أنه سيتم تطبيقه في 15 سنة بستة مراحل.وأضافت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ"الدستور"، أنها ستطالب كذلك بنشر العيادات الشاملة بالقرى والنجوع والمناطق النائية بشكل عام لتوفير خدمة صحية متكاملة وصرف حوافز ومكافئات للأطباء الذين سيعملون بها لتشجيعهم على العمل هناك، مشددًة كذلك على أهمية التدريب المستمر للأطباء وزيادة عدد المبعوثين للخارج ليكونوا على اطلاع بالمستجدات العلمية المتواترة، وكذلك العمل على تدريب وتثقيف التمريض ليمكن تطوير المنظومة الصحية ككل.