حملة لإزالة التعديات لبناء مسجد ببورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم السبت، لهدم وإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة القابوطي في حي الضواحي، والتي تعيق البدء في إنشاء مسجد كبير تابع لوزارة الأوقاف.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه جرى تنفيذ القرار رقم 37 لسنة 2021 بهدم وإزالة مبنى من دورين، كان يعيق بناء مسجد بمنطقة القابوطي منذ عام 2014، ولم تتمكن مديرية الأوقاف من تسلم الأرض المخصصة المسجد، وذلك لوجود تلك التعديات.وأكد أن المبنى كان يستخدم كمقهى مخالف وسكن في ذات الوقت من صاحب التعدي، وأنه فى ظل تعنت صاحب التعدي برفض إخلاء الأرض على الرغم من التنبيه عليه عدة مرات، فقد جرى تحويل المدعو "ا.خ.ع" إلى النيابة العسكرية، وإزالة التعدي.