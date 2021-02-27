وكيل وزارة التضامن بالمنوفية يستقبل مؤسسة «حياة كريمة»

استقبل اليوم إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، فريق عمل مؤسسة "حياة كريمة"، في إطار التنسيق الكامل ووضع الخطط النهائية لتنفيذ مبادرة سكن كريم بالمنوفية.تناول الاجتماع مناقشة آليات التنفيذ على أرض الواقع، وتكوين مجموعات العمل الميدانية والشراكات للدراسة الميدانية للحالات التي تم تجميعها حتى الآن سواء من الوحدات المحلية أو وحدات التضامن الاجتماعي بكل المحافظة أو من خلال المتابعات والزيارات الميدانية والحوار المجتمعي الدائم الذي تعقده مؤسسة حياة كريمة بقرى المبادرة بالمنوفية أو التي ترد للمؤسسة عبر أعضائها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن خطة التنسيق بين المؤسسة والتضامن الاجتماعي بالمنوفية، وللوقوف على الشروط اللازمة لإدراج الحالات المستحقة وفحص الحالات التي وردت لمبادرة سكن كريم بكل القرى.وأكد أعضاء مؤسسة حياة كريمة أن الاجتماع سعى إلى وضع أطر تعاون دائم ومشترك لتنفيذ المبادرة بالقرى في نطاق المحافظة، حيث تم دمج كافة الطلبات والحالات التي وردت للاستفادة من المبادرة وذلك للوصول إلى أفضل وضع للأسر المستحقة لسكن كريم.كما تناول فريق عمل المؤسسة مناقشة مبادرة سكن كريم وآليات المعاينة والاستحقاق لمن تنطبق عليه شروط المبادرة حتى يصل الدعم لمن يستحق بالفعل ومنطبق عليه الشروط.وفي ذات السياق تم مناقشة الكثير من المقترحات التي يطرحها فريق عمل حياة كريمة، والتي بدورها تدفع عجلة التنمية والنهوض بوضع الأسر المستحقة وتبادل وتكامل قواعد البيانات بين المؤسسة ومديرية التضامن.وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية أنه سيتم العمل جنبًا إلى جنب من خلال باحثي التضامن الاجتماعي وفريق المتطوعين بالمؤسسة ودمج البيانات مع بعضها للخروج بأفضل عمل يخدم الأهالي.وفي نهاية الاجتماع قام السيد وكيل الوزارة بدعوة مؤسسة حياة كريمة لانعقاد تعاون دائم مع للتنسيق المستمر ومتابعة سير العمل بمبادرة سكن كريم.يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المستحقين في نطاق المحافظة.