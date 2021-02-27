حملات مبكرة لإزالة القمامة بالإسماعيلية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن رفع 120 طنًا من القمامة، وذلك بمشاركة مركز ومدينة الإسماعيلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة بالحي.فيما قام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع وإزالة تجمعات الرمال بحمولات وصلت حوالى 13 طنًا تقريبًا بقرية الفردان، و30 طنًا بعين غصين، و200 طن بمنطقة الطريق البديل لمدخل عزبة الحلوس وأبوآدم، وعلى جانب آخر قام مركز القنطرة شرق والقنطرة غرب ومركز أبوصوير وفايد بمتابعة خطة منظومة النظافة للارتقاء بمستوى النظافة بالمنطقة.وأكد بشارة استمرار حملات رفع القمامة لعودة الإسماعيلية لرونقها وجمالها الطبيعي كسابق عهدها.