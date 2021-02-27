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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم جمال سليمان وباسل الخياط في المؤتمر الدولي للتميز والجودة

السبت 27/فبراير/2021 - 12:37 م
جمال سليمان
جمال سليمان
دعاء عبد المقصود
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أعلنت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة برئاسة دكتور إبراهيم مرسال، انضمام النجم السوري جمال سليمان والفنان السوري باسل الخياط لنخبة النجوم المكرمة خلال الدورة الثامنة للمؤتمر في إحدى الفنادق الكبرى يوم ٥ مارس.

وقد أعلن المؤتمر من قبل عن تكريم النجمة يسرا والفنانة نيللي كريم خلال نفس الحفل الذي يكرم من خلاله نخبة من الشخصيات المهمة في مختلف مجالات الحياة بتنظيم من مؤسسة دايموند بيراميد العالمية.

وقال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.

كما يكرم احدي اهم رواد الاعمال في التحول الرقمي الحكومي استاذ احمد سمير حنفي والدكتور وليد عبدالغفار استشاري جراحات المناظير نساء وتوليد والدكتورة سارة فؤاد فايز استشاري طاقة انسانية ونفسية ودكتورة الصحة النفسية سالي سمير ويلنس، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والدكتورة أنيسة حسونة مديرة مستشفى الناس الخيري والنائب المتميز مجدي مليك.

وتعتبر الدورة الثامنة من مؤتمر التميز والجودة هو استمرارًا لنجاح المؤتمر الذي استمر ل٨ سنوات، وجاءت الدورة السابعة مميزة بتكريم الموسيقار العالمي عمر خيرت والنجم أحمد السقا.

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