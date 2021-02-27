طلب إحاطة بشأن مساكن عمال السكة الحديد بالإسكندرية: غير إنسانية

تقدم النائب محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بشأن الحاله المتردية وغير الإنسانية التى تعاني منها المساكن الخاصة بعمال السكة الحديد والكائنة بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية.وأشار النائب فى طلب الإحاطة أن المساكن مكونة من حوالى 60 مسكن صغير المساحة والمسكن مكون من غرفة وحمام ويسكنها الأهالى منذ أكثر من ثلاثون عاما.واضاف النائب محمد جبريل فى الطلب أن هؤلاء الرجال قضوا كل حياتهم فى خدمة قطاع السكة الحديد وتعيش أسرهم معهم فى هذه المساكن التى تصدعت جدرانها واسقفها.وتابع هؤلاء الأسر لا يحميهم من الشتاء والبرد سوى ألواح الصاج فى مشهد لا يليق بمعانى الإنسانية وسط انتشار للحشرات والفئران.وأوضح النائب أن سكان هذه المنطقة يعانون من كل انواع الإهمال والتهميش مع أن الموقع يطل مباشرة على فخر إنجازات وزارة النقل محور المحمودية الذى يعد احد شرايين الحياه بالإسكندرية ومجاور لمساكن بشائر الخير التى تعد واحدة من إنجازات الرئيس.واختتم النائب طالبا بإحالة هذا الطلب إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب للبت فيه.