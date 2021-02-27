«قوى عاملة النواب»: التوسع في تأهيل الرائدات الريفيات تأخر كثيرا

ثمن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع في تأهيل الرائدات الريفيات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا خاصة في ظل دروهم الهام وتراجع الوعي المُجتمعي وزيادة الكثافة السكانية في المناطق الريفية، وحان الوقت للاهتمام بهن.وأوضح عياد، في بيان، أن للرائدات الريفيات دور مُهم وضروري في توعيه المواطنين في كلًا من التعليم والصحة وغيرها من الملفات المهمة التي تحتاج إلى توعية بين الحين والأخر، مُشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة للرائدات الريفيات في المحافظات النائية، وتأثيرهن الكبير الذي وضح خلال السنوات الماضية، في تخفيض معدلات النمو عن طريق التوعية، ولكن لأبد أن يتزايد خلال الفترة المقبلة.وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما الأن بالمرأة المصرية والقضايا الخاصة بها، خاصة وأنها العمود الفقري للبيت وللأسرة بأكملها، ولذلك فتطوير برامج تأهيل الرائدات الريفيات يُساعد على زيادة الترابط بين المجتمع وخاصة السيدات وبين الخدمات الصحية الأولية التي تقدمها وحدات صحة الأسرة وأيضا بناء الثقة بين مقدمى الخدمة وبين أفراد المجتمع بما يعزز الحالة الصحية لهم.وطالب البرلماني، الرائدات الريفيات بتكثيف الجهود لتوعية السيدات بشأن الزيادة السكانية وضرورة تنظيم الأسرة والنسل؛ لتلقضاء على الإنفجار السكاني خلال السنوات المُقبلة.