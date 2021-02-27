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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسريب إجابات أحياء الأول الثانوي من داخل اللجان (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 12:30 م
الامتحان الإلكتروني
الامتحان الإلكتروني
نورهان عبدالرحمن
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تداول عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، صورا لإجابات الامتحان الإلكتروني لمادة الأحياء، الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية بمدارس الجمهورية.

جدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي، يؤدون الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية والأحياء، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بالمدارس، في لجان معقمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.
تسريب إجابات أحياء الأول الثانوي من داخل اللجان (صور)
تسريب إجابات أحياء الأول الثانوي من داخل اللجان (صور)
تسريب إجابات أحياء الأول الثانوي من داخل اللجان (صور)
تسريب إجابات أحياء الأول الثانوي من داخل اللجان (صور)
تسريب إجابات أحياء الأول الثانوي من داخل اللجان (صور)
تسريب إجابات أحياء الأول الثانوي من داخل اللجان (صور)

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