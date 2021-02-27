تسريب إجابات أحياء الأول الثانوي من داخل اللجان (صور)

تداول عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، صورا لإجابات الامتحان الإلكتروني لمادة الأحياء، الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية بمدارس الجمهورية.جدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي، يؤدون الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية والأحياء، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بالمدارس، في لجان معقمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.