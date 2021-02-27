وفاة استشارى الحميات بالمحلة لإصابته بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، وفاة الدكتور عبدالغني السيد النجار استشاري الحميات بالمحلة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم عزله كليًا لمدة 10 أيام متواصلة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ على جثمانه لحين إنهاء إجراءات تغسيله ودفنه.وكان مستشفى الحميات التابع لمديرية الصحة بالمحلة شهد تدهور الحالة الصحية للطبيب المذكور إثر إصابته بفيروس كوفيد- 19 أثناء أدائه الواجب الوطني بصفته عضوًا من جنود الجيش الأبيض خلال إشرافه الكامل على عنابر وأقسام العزل الصحي حتى تدهورت حالته جراء إصابته المفاجئة ولفظ أنفاسه داخل غرفة العناية المركزة.من جانبه أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار مستشفيات العزل في إعطاء جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية حسب الجدول الزمنى الموضح لكل محافظة بعد أن أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أولى فعاليات تلقى اللقاح على مستوى قرى ومراكز المحافظة.وبدأت مديرية الشئون الصحية بالغربية إعطاء لقاحات «كورونا» للفرق الطبية داخل مستشفى المحلة العام وحميات بسيون والسنطة حسب الجدول الزمنى الموضوع، مشيرا إلى الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.وأضاف أنه تم تسجيل الأطقم الطبية ما بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاحات، وأن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر.