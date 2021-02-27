انطلاق امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20202021، بدأت بكليات التربية، والزراعة الصحراوية والبيئية، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، الآثار واللغات، والتربية الرياضية بنين، والسياحة والفنادق، لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.واطمأن رئيس الجامعة، على انتظام سير الامتحانات، وتهيئة المُناخ النفسي الملائم، وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب، بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة، مشددًا على التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية باللجان الامتحانية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أثناء فترة الامتحانات.وأكد رئيس الجامعة ضرورة ارتداء الكمامات، ووضع مسافات آمنة بين الطلاب، لافتًا إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقاية اللازمة لتعقيم اللجان وتطهيرها قبل وبعد الامتحانات، وضمان خروج الطلاب بشكل منظم فور الانتهاء من الامتحانات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.