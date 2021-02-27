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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التيار الوطني الحر: الحريري لا يتشاور مشترك مع عون لتشكيل الحكومة

السبت 27/فبراير/2021 - 12:28 م
الحريري
الحريري
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شن التيار الوطني الحر في لبنان (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون) هجوما على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

واعتبر التيار أن الحريري لا يقوم بأي عمل أو تشاور من شأنه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية على نحو يطيل أمد الأزمة الحكومية.

واعتبرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، الذي يترأسه النائب جبران باسيل (صهر الرئيس اللبناني) - في ختام اجتماعها المنعقد اليوم - أن تشكيل الحكومة يكون بجهد مشترك بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية "كشركاء متساوين في عملية التأليف وبالتشاور مع التكتلات النيابية".

وأشارت إلى رفض التيار إقحام لبنان في سياسة المحاور الإقليمية، وأنه يتعين تحييد البلاد عن أي صراع لا يرتبط بمصالحها، لافتة إلى أن إعلان لبنان دولة محايدة أمر مفيد وطنيا غير أنه يستوجب تحقيق مجموعة شروط من بينها موافقة اللبنانيين عليه وقبول الدول المجاورة بذلك.

وأكدت الحرص على مبدأ التعاون الدولي والحفاظ على علاقات لبنان مع الدول العربية والانفتاح على كل دعم خارجي يأتي للبنان في إطار احترام سيادته واستقلالية قراره.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا ممتدا منذ أن تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات التي تعصف به، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

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