سقوط عاطل يتاجر في الأفيون والبانجو في قبضة أمن الإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل وبحوزته أفيون وبانجو.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى، يفيد بضبط عاطل، مقيم في دائرة مركز القصاصين، وبحوزته كمية من مخدر الأفيون، وكمية من مخدر البانجو، ودراجة نارية بدون لوحات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وميزان.وبمواجهته اعترف بحيازته للافيون والبانجو المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة مام بيعه، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.