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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12.1 ألف إصابة و303 وفيات بكورونا في بولندا

السبت 27/فبراير/2021 - 12:52 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم السبت، عن تسجيل 12 ألفا و100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و696 ألفا و885 حالة.

وأشارت الوزارة- حسبما ذكر "راديو بولندا"- إلى أنه تم تسجيل 303 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات المتعلقة بالفيروس إلى 43 ألفا و656 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و414 ألفا و461 شخصا، وذلك بعدما تعافى 8909 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

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