الرقابة المالية: مصر ستحقق أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2020 كان من أقسى الأعوام التي مرت على تاريخ البشرية، حيث قضت الدول معظمها في محاولات لاحتواء فيروس لا يُرى بالعين المجردة، والذى أوقع أضرارًا مروعة بالأفراد والمجتمعات، كبيرها وصغيرها، وكان أشد وقعًا على الفئات الأكثر ضعفًا.وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم السبت، أن النشاط الاقتصادي واجه طريقًا وعرًا، حيث فرض العالم قيودًا مشددة على التنقل خلال النصف الأول من العام وذلك لوقف انتشار الفيروس، حتى أطلق صندوق النقد الدولي عنوان "الإغلاق الكبير" على أحد تقاريره الصادرة خلال العام، بل واختار قاموس «كولينز»، الذي تصدره مؤسسة هاربر كولينز، كلمة "إغلاق" لتكون كلمة العام في 2020.وأضاف: أدى كل ذلك إلى تقليص النمو العالمي بشكل كبير، وكان من الممكن أن تكون النتائج أسوأ بكثير لولا عودة النشاط إلى طبيعته تدريجيًا بشكل أسرع من المتوقع بعد إعادة فتح معظم دول العالم أبوابها لعودة النشاط الاقتصادي في أوائل النصف الثاني من العام.وأشار إلى أنه على الرغم من الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات انتشار الفيروس المستجد، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2021/2020، فوفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق مصر نموًا يبلغ 3.5%.وقد استطاعت الدولة المصرية بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2020/2019، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.