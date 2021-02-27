حبس خادمة وآخرين لقتل عامل في مشاجرة لخلاف على شقة بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، حبس خادمة وسائق وصاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم بقتل عامل طعنا بسكين في مشاجرة بسبب خلاف على شقة بعقار ملك والده ومحاولته طرد المستأجرة.وقررت النيابة ندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والدفن عقب الانتهاء، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسرعة ضبط باقى المتهمين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من مامور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغا من أحدي المستشفيات بوصول مصطفى.م، 24 سنة، عامل، مصابا بجرح طعني بالصدر وكدمات بالرأس، وتوفى.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من المجني عليه وشقيقه أحمد.م، 35 سنة، عامل، وطرف ثان ص.ع، 35 سنة، خادمة، وم.ف، 47 سنة، سائق، وم.م، 35 سنة، صاحب محل، بمنطقة عزبة محسن بدائرة قسم الشرطة.وكشفت التحريات استعانة مالك عقار بنجليه المجني عليه وشقيقه، لطرد خادمة من الشقة تستأجرها لديه، بزعم سوء سلوكها، مما دفعها للاستعانة بالرابع والخامس، للتصدي لهم، علي اثرها نشبت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.وأسفر عن إصابة المجني عليه بجرح طعني في الصدر وكدمات بالرأس علي اثرها لقي مصرعه متأثرا باصابته، ألقي القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.