شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد، الأحد، نهارا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئا على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائلا للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وعن حالة الطقس ليلا، فيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وباردا على جنوب سيناء، مع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبا)، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 22 11الإسكندرية 19 11وادى النطرون 22 10طنطا 22 11شبين الكوم 22 11دمنهور 20 11بلطيم 20 12مطروح 17 11السلوم 18 10سيوة 22 10بورسعيد 20 13دمياط 20 12الزقازيق 22 11المنصورة 21 10الإسماعيلية 22 11السويس 23 11العريش 21 10رفح 20 10رأس سدر 21 12نخل 19 08نويبع 21 14طابا 20 13كاترين 16 05الطور 22 13شرم الشيخ 24 15الغردقة 25 14مرسى علم 23 15الفيوم 22 09بنى سويف 22 09المنيا 22 08أسيوط 23 08سوهاج 24 09قنا 25 10الأقصر 26 10أسوان 26 10إدفو 26 11أبوسمبل 25 10الوادى الجديد 25 10شلاتين 27 15أبورماد 26 15حلايب 25 16رأس حدربة 24 16