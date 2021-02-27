شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد
السبت 27/فبراير/2021 - 12:53 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد، الأحد، نهارا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئا على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائلا للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وعن حالة الطقس ليلا، فيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وباردا على جنوب سيناء، مع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبا)، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 22 10
طنطا 22 11
شبين الكوم 22 11
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 17 11
السلوم 18 10
سيوة 22 10
بورسعيد 20 13
دمياط 20 12
الزقازيق 22 11
المنصورة 21 10
الإسماعيلية 22 11
السويس 23 11
العريش 21 10
رفح 20 10
رأس سدر 21 12
نخل 19 08
نويبع 21 14
طابا 20 13
كاترين 16 05
الطور 22 13
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 25 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 22 09
بنى سويف 22 09
المنيا 22 08
أسيوط 23 08
سوهاج 24 09
قنا 25 10
الأقصر 26 10
أسوان 26 10
إدفو 26 11
أبوسمبل 25 10
الوادى الجديد 25 10
شلاتين 27 15
أبورماد 26 15
حلايب 25 16
رأس حدربة 24 16
وعن حالة الطقس ليلا، فيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وباردا على جنوب سيناء، مع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبا)، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 22 10
طنطا 22 11
شبين الكوم 22 11
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 17 11
السلوم 18 10
سيوة 22 10
بورسعيد 20 13
دمياط 20 12
الزقازيق 22 11
المنصورة 21 10
الإسماعيلية 22 11
السويس 23 11
العريش 21 10
رفح 20 10
رأس سدر 21 12
نخل 19 08
نويبع 21 14
طابا 20 13
كاترين 16 05
الطور 22 13
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 25 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 22 09
بنى سويف 22 09
المنيا 22 08
أسيوط 23 08
سوهاج 24 09
قنا 25 10
الأقصر 26 10
أسوان 26 10
إدفو 26 11
أبوسمبل 25 10
الوادى الجديد 25 10
شلاتين 27 15
أبورماد 26 15
حلايب 25 16
رأس حدربة 24 16