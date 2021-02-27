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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن الإسماعيلية يضبط تاجر حشيش وبحوزته معدات إعادة تدوير

السبت 27/فبراير/2021 - 12:24 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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نجح ضباط أمن الإسماعيلية في ضبط تاجر حشيش، وبحوزته معدات إعادة تدوير.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى، يفيد بإلقاء ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير برئاسة الرائد أحمد جمال رئيس مباحث أبوصوير، على عاطل وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من خليط مخدر الحشيش، ومكبس حديد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للحشيش المخدر بقصد الاتجار، أدوات التصنيع لإعادة تدويره، والمبلغ المالي حصيلة مام بيعه، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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