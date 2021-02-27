التشيك تفرض حالة طوارئ جديدة حتى 28 مارس

أعلنت الحكومة التشيكية، اليوم السبت، عن فرض حالة طوارئ جديدة تبدأ بعد غدٍ الإثنين وحتى 28 مارس المقبل، وذلك بهدف التعامل مع الوضع الوبائي وزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.وذكر راديو براغ الدولي أن البرلمان التشيكي رفض، أمس الجمعة، طلبًا بمد حالة الطوارئ الجارية، والتي من المفترض أن تنتهي في 28 فبراير الجاري، بسبب أن المحافظين الإقليميين كانوا قد دعوا إليها، وإنها موضع للشكوك قانونيا.يشار إلى أن البرلمان كان قد وافق على قانون خاص بجائحة كورونا أمس؛ حيث يعطي هذا القانون وزارة الصحة صلاحيات استثنائية للتعامل مع الوضع الصحي، إلا أن الحكومة صرحت بأن هذه الإجراءات تظل غير كافية.