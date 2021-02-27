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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تبدأ تطعيم المشاركين في تجارب اللقاح الروسي «سبوتنك لايت»

السبت 27/فبراير/2021 - 12:20 م
جريدة الدستور
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بدأت موسكو اليوم السبت، تطعيم أول المشاركين في الدراسات الخاصة باللقاح الروسي "سبوتنك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا، للصحفيين بحسب موقع (روسيا اليوم)، بدء عمليات تطعيم أول المشاركين في الدراسات الخاصة باللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت راكوفا "اليوم تم تطعيم أول المشاركين في دراسة لقاح سبوتنيك لايت مع تزايد عدد المتطوعين الذين خضعوا للفحوصات، سيزداد عدد عمليات التطعيم".

وذكرت راكوفا أنه تم خلال يومين فحص 490 شخصا،منوهة بأنه بمقدور أي شخص، التطوع والمشاركة في دراسة اللقاح، بشرط أن يزيد عمره على 18 عاما، وبدون أي أعراض صحية تمنع مشاركته في ذلك.

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