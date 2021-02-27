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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الأئمة والدعاة والواعظات قادرون على مواجهة الأفكار الإرهابية

السبت 27/فبراير/2021 - 12:20 م
النائب مجدى الأمير
النائب مجدى الأمير
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمن النائب مجدى الأمير، عضو مجلس النواب، برامج التدريب والتثقيف التي نفذتها وزارة الأوقاف منذ مطلع العام، والتي تضمنت أكثر من 190 برنامجًا تدريبيًا ودورة تأهيلية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وتأهيل المدربين ومراكز التدريب بالوزارة، وبالشراكة في برامج نوعية متخصصة مع كل من وزارات وهيئات التخطيط، الاتصالات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المركزي للمحاسبات، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، المجلس القومي للمرأة، مركز إعداد القادة بالقطاع الحكومي، الجامعات المصرية، وبعض الجهات الأخرى المتخصصة في مجال التدريب والتأهيل.

وقال الأمير، في بيان، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نجح بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق بالمهام الموكلة لوزارة الأوقاف وفى مقدمتها ملفات تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار الإرهابية والتكفيرية وبناء العديد من المساجد الجديدة وتحديث وتطوير وفرش المساجد القائمة وإعطاء أولوية قصوى لملف التدريب للأئمة والدعاة والواعظات.

وأكد النائب، أن وزارة الأوقاف ومن خلال أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وتأهيل المدربين، أصبحت مركزًا إقليميًا كبيرًا يفد إليها الأئمة من مختلف الدول العربية والإفريقية والعالمية، خاصة أن الأكاديمية تعتبر واحدة من أهم الأكاديميات العالمية في مجال التدريب والبرامج التعليمية التى تتفق وصحيح الدين الإسلامى الوسطى والسمح بعيدًا كل البعد عن كل ما يدعو إلى التشدد والغلو، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تمتلك ثروة مهمة من الدعاة والأئمة والواعظات ممن لديهم القدرة والكفاءة فى تجديد الخطاب الدينى ومواجهة جميع الأفكار الإرهابية والتكفيرية.

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