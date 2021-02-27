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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبد الغفار يوجه بانتظام أعضاء التدريس والعاملين طبقا للجداول

السبت 27/فبراير/2021 - 12:20 م
عبد الغفار
عبد الغفار
إسراء جمال - ريم محمود
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جامعتى عين شمس والقاهرة، برفقة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وقيادات الجامعتين بحضور لفيف من الإعلاميين.

وقام الوزير بجولة تفقدية للجان الامتحانات بكليات طب الأسنان والصيدلة والآداب والعلوم بجامعة عين شمس وكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، ووجه بضرورة انتظام عمليات التعقيم، كما اطمأن على وجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وخلال جولته، تابع الدكتور خالد عبدالغفار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، ووجه بمعاقبة جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.

وحرص الوزير على متابعة عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، مشددا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار حوارا وديا مع عدد من الطلاب واطمأن على استعدادهم لأداء الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني.

وأشاد الوزير بما شاهده خلال جولته من التزام بقواعد التباعد الاجتماعي واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات، لضمان حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والعملية التعليمية، مشددا على تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
عبد الغفار يوجه بانتظام أعضاء التدريس والعاملين طبقا للجداول
عبد الغفار يوجه بانتظام أعضاء التدريس والعاملين طبقا للجداول
عبد الغفار يوجه بانتظام أعضاء التدريس والعاملين طبقا للجداول
عبد الغفار يوجه بانتظام أعضاء التدريس والعاملين طبقا للجداول

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