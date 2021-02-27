«القومي للترجمة» يطلق الدورة الأولى لجائزة ثروت عكاشة.. اعرف التفاصيل

تقديرا من المركز القومي للترجمة للدور التنويري البارز الذي قام به المفكر المصري ثروت عكاشة في ساحة الثقافة في مصر والعالم العربي سياسيا ومؤلفا ومترجما ومحققا، ولريادته الأصيلة لمرحلة ثقافية بارزة كان فارسها، ومهندسها الذي حولها إلى صناعة ثقافية ثقيلة أضافت إلى عمق مصر الاستراتيجي الثقافي، ولما كانت الترجمة بشكل عام وترجمة الفنون بشكل خاص من أهم منجزات الدكتور ثروت عكاشة الذي أهدى مصر والأمة العربية أكاديمية الفنون، و"موسوعة العين تسمع والأذن ترى" من تسعة عشر مجلدا و"المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية" (١٩٩٠)، فإن المركز يعلن عن فتح باب التقدم لجائزتي ثروت عكاشة لترجمة الفنون من اللغة العربية وإليها.أولا: الجائزتان:- جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون من العربية.- جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون إلى العربية.مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيها مصريا لترجمة الفنون من العربية، وثلاثون ألف جنيها مصريا لترجمة الفنون إلى العربية، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.(تقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية والمترجمين والناشرين، علما بأن قيمة الجائزة تمنح كاملة للمترجم).ثانيا: شروط التقدم للجائزتين- أن يكون العمل مترجما ومنشورا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.- أن يكون العمل المترجم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية.- أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية.- أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.- أن يلتزم العمل المترجَم بالحدود الاصطلاحية الدقيقة المُجمَع عليها لدى المتخصصين في مجالات الفنون البصرية والسمعية، من اصطلاحات أسلوبية، وتقنية، وجمالية، وتاريخية.- لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة أخرى في الوقت نفسه.- لا يجوز لمن يفوز بالجائزة التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات.- لا يجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة.ثالثا: الأوراق والوثائق المطلوبة:- نموذج المشاركة في الجائزة (أمانة الجائزة بالمركزعلى الموقع الرسمي).- تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد على ألف كلمة.- سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي.- صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.- خمس نسخ من العمل الأصلي وخمس من الترجمة (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل أو لم يفز).تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز بإدارة التدريب والجوائز يوميًا اعتبارًا من 1 مارس وحتى 15 أبريل يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً كل يوم عدا الجمعة والسبت، ولن يلتفت للأعمال أو الترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.